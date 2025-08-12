İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 14 Şüpheliye Gözaltı

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in ihaleler üzerinden menfaat sağladığı iddiasıyla 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 13 şüpheli Jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerinden ihaleler organize ettiği; ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne menfaat sağlayarak kamu zararına neden olduğu iddiasıyla jandarmadan operasyon yapıldı. Çetin'in karıştığı ihalelerden haksız kazanç sağlanması süreçlerinde yer aldığı belirlenen aralarında İBB personelleri, şirket temsilcisi ve şirket çalışanlarının olduğu 14 şüpheli hakkınd ; örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verildi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma ekipleri Taner Çetin'in eşi Canan Çetin, oğlu Örsan Çetin, Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ile Serkan Gürsoy gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli Özer Yıldız'ı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Fikri Murat Demir isimli kişinin daha önceden sayarak hazırladığı parayı İBB'de çalıştığı öğrenilen Çağla isimli kişiye ardından ise Taner Çetin'in asistanının eşi Savaş isimli kişiye verdiği görülüyor.