İBB soruşturmasında iki isim daha tahliye edildi

İBB soruşturmasında iki isim daha tahliye edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Berat Çağrı Kapki ile eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade vermelerinin ardından tahliye edildiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade vermesinin ardından tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İKİ KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Berat Çağrı Kapki ile eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade verdi. İki şüpheli, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklanan ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aziz İhsan Aktaş ve Mustafa Mutlu'nun adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmişti.

Öte yandan iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik de geçtiğimiz haftalarda adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bu pişmanlıklar artıkça bir çok kişinin işi tam ortaya çıkıp zorlaşıyor. Hala İnternet'e Ekrem başkan diye reklam videoları dolaşıyor. Bunlar parayla yapılan işler haliyle.

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Haber YorumlarıCHP Savar:

hasirtti chp

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Haber YorumlarıUğur Çetin:

O zaman herkes suç işlesin pişmanım desin hapisten çıksın

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

İBB de süren bataklığın iddianamesi çıktığı gün, Parti ayrımı yapılmaksızın bir çok belediye soyguncusu kenelere itlaf ilaçlaması başlar .. Yeni operasyonlarda yeni itirafçılar bülbül olup şakımaya başlar ..

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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

itirafçılarıda muhatap almaz mı acaba ?

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