İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 12 Şüpheli Adliyede

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında, bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddiasıyla düzenlenen yeni operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ve bilirkişi raporlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan ve İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna yönelik tespitlere yer verildi. Soruşturma kapsamında 14 şüpheliye yönelik 3 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Mahmut Berk Şahin'in yurt dışında olduğu tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Onur Gülin'in ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

12 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantalarından sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB eski Mali İşler Dairesi Başkanı Neslihan Vural, Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına, Satın Alma Şube Müdürü Mehmet Yücetürk, eski Satın Alma Müdürü Talha Özyurt, Satın Alma Şube Müdürlüğü Şefi Abdülkerim Hazırbaba, Gelirler Şube Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, Vedat Taşdelen, Mustafa Delipoyraz, Volkan Karagöz ve Ekrem Baki gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, bugün geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı