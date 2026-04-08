İBB Şehir Tiyatrolarınca düzenlenen "40. Çocuk Şenliği" 23 Nisan'da başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenen "Çocuk Şenliği", 23 Nisan'da gerçekleştirilecek.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre "Çık dışarıya oynayalım" mottosuyla gerçekleşecek şenlik, 13.00'te sahnelenecek çocuk oyunlarıyla başlayacak.

Minik sanatseverleri ağırlayacak şenlikte, "Merhaba Çocuk", "Benim Küçük Yıldızım", "Çöpsüz Dünya", "İtfaiyecinin Sırrı", "Sevdalı Bulut" ve "Fındıkkıran"ın yanı sıra Bakırköy Belediye Tiyatrolarının "Sihirli Oyuncak" ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "Sihirli Flüt" adlı oyunları sahnelenecek.

Aynı gün 14.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde sokak etkinlikleri düzenlenecek. Çocuklar seksek, dokuz taş, ip atlama, lastik atlama, yakar top ve topaç gibi geleneksel oyunların yanı sıra uçurtma yapımı, boyama, karaoke, bando ve sirk korteji etkinliklerine katılabilecek.

Programda ayrıca çocukların el becerilerini geliştirmeyi ve hayal güçlerini desteklemeyi amaçlayan atölyeler de yer alacak. Bu kapsamda Karagöz, mandal kukla ve maske atölyeleri düzenlenecek.

Atölye etkinliklerinin ücretsiz davetiyeleri yarın 11.00'den itibaren, oyun biletleri ise 14 Nisan'da 11.00'den itibaren gişelerden ve çevrim içi platformlardan temin edilebilecek.