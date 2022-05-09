İbb Şehir Tiyatroları 'Yatak Odası Komedisi' Oyunuyla Beylikdüzü'nde - Haberler

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İbb Şehir Tiyatroları 'Yatak Odası Komedisi' Oyunuyla Beylikdüzü'nde

ANKA - Oktay Yıldırım - Güncel
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İstanbul’un her ilçesine oyunlarını götürmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, ‘Yatak Odası Komedisi’ oyunuyla Beylikdüzü seyircisine konuk olacak.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (ANKA) - İstanbul'un her ilçesine oyunlarını götürmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 'Yatak Odası Komedisi' oyunuyla Beylikdüzü seyircisine konuk olacak.

İBB Şehir Tiyatroları'ndan verilen bilgiye göre; Alan Ayckbourn'un yazdığı, Mert Dilek'in çevirdiği, Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği 'Yatak Odası Komedisi', yarın (10 Mayıs) saat 20: 30'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

İBB Şehir Tiyatroları oyunları mayıs ayında İstanbul içinde ve şehir dışında sahnelenmeye devam edecek.

YATAK ODASI KOMEDİSİ

Oyun, evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı ama komik bir bakışla ortaya koyuyor. Oyunda Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Kubilay, Engin Gürmen, Gökçer Genç, Mert Aykul, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın rol alıyor.

ANKA / Oktay Yıldırım - Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Yatak Odası, Beylikdüzü, Güncel, Haberler

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