İBB Şehir Tiyatroları iki farklı atölyeyle oyun yazımını ele alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi'nin İBB Kültür ile ortaklaşa hazırladığı, oyun yazımı ve tasarımını merkeze alan atölyeler, İBB Habitat Yaşam Merkezi'nde başladı.

Programın ilk etabı olan, oyun yazarlığının farklı boyutlarının ele alınacağı "Oyun Yazımı Atölyesi" bugün başladı.

Atölyelerin katılımcıları, "Metropol, Açlık, Ekoloji" kavramlarının temel alındığı bir oyun metni yazarak, kendi tasarladıkları oyuna karar verip çalışmalara başlayabiliyor.

İlk etap tamamlandığında, atölye yürütücülerinden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu seçilen 10 oyun, Mayıs 2026'da İBB Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından izleyiciyle buluşturulacak.

Murat Mahmutyazıcıoğlu, Aylin Alıveren, Eylem Ejder, Beliz Güçbilmez, Yeşim Özsoy, Esra Dicle ve Emre Koyuncuoğlu yürütücü olarak atölyede yer alıyor.

Tasarım ve Oyun Kurma Atölyesi yarın başlıyor

"Gelenekselden Çağdaşa Tasarım ve Oyun Kurma Atölyesi" başlıklı ikinci atölye ise yarın katılımcılarla buluşacak.

Atölye, geleneksel sahne sanatlarını bugünün seyircisi ve sahnesi için yeniden çalışmayı, alanla ilgilileri bir araya getirerek, birlikte proje üretmeyi ve deneysel çalışmaları sahneye taşımayı amaçlıyor.

Deniz Başar, Nazlı Azazi, İrem Nalça, Caner Bilginer, Hilal Polat, Elif Öner, Murat Ertel, Zaliha Erdoğan Peçe ve Yücel Feyzioğlu atölyede yürütücü olarak görev yapacak.

"Belki yeni bir kan, can gelir, bir hareket olur"

Programa ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Türk tiyatrosuna yapılabilecek en güzel yatırımın, böyle atölyelerle yeni yazarlara alan açmak olduğunu, bu tarz programları çok önemsediklerini ve destek verdiklerini söyledi.

İşsever, oyun yazarlarının üretim yaptıklarını ama çok büyük bir umutsuzluğun var olduğunu dile getirerek, "Belki yeni bir kan, can gelir, bir hareket olur. Çünkü insanlar çok ümitsiz şu anda. Birçok insanın bende mesajı var. Yazdıklarını seyirciyle oyuncuyla karşılaştırmak istiyorlar. O yüzden ben her iki projeyi de çok önemli buluyorum." dedi.

"Gelenekten Çağdaşa Oyun Kurma Atölyesi"nde minyatür alanında çok güzel çalışmalar, atölyeler yapılacağını vurgulayan İşsever, "Belki ben de katılırım diyorum çünkü benim çok sevdiğim bir alan. Maalesef biz bunların hiçbirine katılamıyoruz. Planlıyoruz ama katılamıyoruz. Çok keyifli, güzel bir program geçiyor. İçeride müthiş, dinamik bir kalabalık var. Alanında uzman, bize bu yolculukta destek olacak dostlarımıza, bu atölyeleri gerçekleştirecek arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.