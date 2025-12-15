"Fosforlu Cevriye" oyunu Büyükçekmece'de tiyatroseverlerle buluşacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Suat Derviş'in eserini Gülriz Sururi'nin uyarlamasıyla Büyükçekmece'de sahneleyecek. Oyun, 1930 ve 1940'lı yılların İstanbul sokaklarında unutulmaz karakter Cevriye'nin hikayesini sunuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının sahnelediği "Fosforlu Cevriye", Büyükçekmece'de sanatseverlerle buluşacak.
Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarladığı eser, Yelda Baskın rejisiyle yarın Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi Bedia Muvahhit Gösteri Salonu'nda sahnelenecek.
Türk edebiyatının unutulmaz karakterlerinden Cevriye'nin hikayesini sahneye taşıyan oyun, izleyiciyi 1930 ve 1940'lı yılların İstanbul sokaklarında nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.
Eser, umut, sevgi, yalnızlık ve dayanışma temaları etrafında, arka sokaklarda hayata tutunmaya çalışanların hayatını güçlü anlatım ve etkileyici müzikleriyle aktarıyor.
Oyunda Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Binnur Özpınar, Direnç Dedeoğlu, Çağatay Palabıyık, Elif Verit, Emre Yılmaz, Esra Ede, Hakan Örge, Irmak Örnek, Nur Saçbüker Otan, Samet Silme, Tuğrul Arsever, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yunus Erman Çağlar ve Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.