İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi'ne başvurular 12 Ekim'de başlıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi, tiyatro sanatında yetenekli ve hevesli çocuklar için iki yıl sürecek bir eğitim programı için öğrenci alıyor.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, 2026-2028 eğitim döneminde kabul edilecek yeni öğrenciler için mülakat başvuruları 12 Ekim'de başlıyor.

Deneyimli eğitimcileri kadrosunda bulunduran Çocuk Eğitim Birimi, sahne, dans, müzik, doğaçlama, tasarım, sosyal beceri, tiyatro tarihi ve diksiyon alanlarında çocuklara yönelik iki yıllık özel bir eğitim programı uygulayacak.

Eğitim, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek.

Mülakata katılacak adayların 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 arasında doğmuş olması gerekiyor.

Başvurular, gerekli belgelerle birlikte mesai saatleri içerisinde İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Sahne Direktörlüğü'nde 12 Ekim'den 16 Ekim mesai bitimine kadar teslim alınacak.

Kaynak: AA