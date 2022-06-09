İBB'nin mayıs ayı raporu yayımlandı! Megakentin ilk 3 sorunu; mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi - Haberler

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı, 'İstanbul Barometresi'nin mayıs ayı raporu yayımlandı. Rapora göre, ocak ayından beri İstanbullunun gündemi ekonomik sorunlar oldu.

İSTANBUL'UN GÜNDEMİ YÜZDE 46,9 İLE EKONOMİK SORUNLAR

Katılımcıların yüzde 46.9'u İstanbul'un gündeminin ekonomik sorunlar, yüzde 33'ü konut satış ve kiralama fiyatlarındaki artış olduğunu belirtti. Bu konuları Atatürk Havalimanı'nın yıkımına başlanması takip etti.

"EN ÖNEMLİ SORUN SIĞINMACI VE MÜLTECİLER"

İstanbul'un ilk üç sorunu yüzde 67.7 ile sığınmacı ve mülteciler, yüzde 55.6 ile ekonomik sorunlar ve yüzde 40.3 ile konut satışı ve kiralama olarak belirlendi.

PORSİYONLAR KÜÇÜLDÜ

Katılımcıların yüzde 62.2'si Mayıs ayında yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 69.5'i bu ay içerisinde maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldı. Katılımcıların yüzde 54.5'i yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü ifade etti.

KATILIMCILARIN YÜZDE 49,9'U GEÇİNEMİYOR

Mayıs ayında katılımcıların yüzde 49.9'u geçinemediğini açıkladı. Yüzde 23.9'u bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 26'sı kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 13.7'si ise geçinebildiğini ve kenara para da koyabildiğini kaydetti.

Mayıs ayında katılımcıların yüzde 41.5'i borç aldığını, yüzde 36.6'sı kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini söyledi. Sonuçlar her 10 İstanbulludan birinin kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini gösterdi.