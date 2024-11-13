İBB Meclisi'nde Tartışmalı Toplantı: AK Parti Grubu Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, AK Parti grubu, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili CHP grubuna söz verilip kendilerine söz hakkı verilmediği gerekçesiyle toplantıyı terk etti.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, Ataşehir Belediye Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Onursal Adıgüzel ile CHP'li Meclis Üyesi Erdinç Aktaş, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili konuşma yaparak, eleştirilerde bulundu.

Bunun üzerine AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Esenyurt Belediyesindeki sürece ilişki gündem dışı konuşma yapmak üzere söz almak istedi.

Meclis 1. Başkanvekili Aslan, Türkyılmaz'a söz hakkı vermedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, Meclisin geçen günkü ve bugünkü iki oturumunda, toplam 4 CHP'li Meclis üyesinin Esenyurt Belediyesi'ndeki sürece ilişkin konuşma yaptığını belirtti.

Bugün grup sözcülerinin bu konuşmalara cevap vereceğini aktaran Okul, söz hakkı verilmesini istedi.

Aslan'ın yine söz hakkı vermemesi üzerine, AK Parti grubu Meclis toplantısını terk etti.