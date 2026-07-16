Haberler

İBB Meclisinde Silivri ve Şile'deki çevre kirliliğine ilişkin soru önergeleri kabul edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB Meclisi'nde MHP'li üyelerin Silivri ve Şile'deki su kirliliği ve kötü koku iddialarına ilişkin verdiği soru önergeleri oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Silivri ve Şile'de yaşanan su kirliliği ve kötü kokuya yönelik verilen soru önergeleri oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi temmuz ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın, Silivri Gümüşyaka Mahallesi'ndeki Biyolojik Arıtma Tesisi ile ilgili kamuoyunda çevre kirliliğine yönelik iddiaların yer aldığını aktararak, "Söz konusu tesisin, atıkları arıtmadan doğrudan dereye ve oradan Marmara Denizi'ne bıraktığına dair video ve görüntüler paylaşılmaktadır. Ayrıca vidanjörlerin kimyasal atıkları rögarlara izinsiz boşalttığı ve bu durumun 15 gündür sürdüğü iddia edilmektedir. Bu durum sadece bölgemiz için değil, tüm Marmara Denizi ekosistemi için çok büyük bir tehdit ve tehlike oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aşkın, soru önergesinde tesisle ilgili bu iddiaların doğru olup olmadığını sordu.

MHP'li Meclis Üyesi Şule Hayal de Şile'deki Karakiraz (Kurna) Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü bölgede meydana gelen su kirliliği nedeniyle denize girilmesinin yasaklandığını kaydederek, "Karakiraz, Kurna, Sahilköy, Doğancılı, Alacalı, Sofular, Kızılcaköy ve çevresinde uzun süredir devam eden yoğun koku şikayetleri kamuoyunda ciddi çevre ve halk sağlığı endişelerine neden olmaktadır." dedi.

Hayal, önergesinde su kirliliği ve kötü koku şikayetlerine ilişkin İBB'nin ne tür çalışmalar yaptığına yönelik sorular sordu.

Mecliste yapılan oylamada, her iki soru önergesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu.

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Hepsine el konuldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın cinayeti davasında sanık kocadan 'pes' dedirten savunma: Kadına yönelik şiddete karşı biriyim

Kadın cinayeti davasında sanık kocadan 'pes' dedirten savunma
Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız

Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
Kucağındaki 7 aylık bebeği bile kullandı! Çantasından çıkan şoke etti

Kucağındaki bebeğinde de utanmadı! "Aile" imajını polis yemedi
Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat

Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı