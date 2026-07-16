İBB Meclisinde Silivri ve Şile'deki çevre kirliliğine ilişkin soru önergeleri kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Silivri ve Şile'de yaşanan su kirliliği ve kötü kokuya yönelik verilen soru önergeleri oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi temmuz ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın, Silivri Gümüşyaka Mahallesi'ndeki Biyolojik Arıtma Tesisi ile ilgili kamuoyunda çevre kirliliğine yönelik iddiaların yer aldığını aktararak, "Söz konusu tesisin, atıkları arıtmadan doğrudan dereye ve oradan Marmara Denizi'ne bıraktığına dair video ve görüntüler paylaşılmaktadır. Ayrıca vidanjörlerin kimyasal atıkları rögarlara izinsiz boşalttığı ve bu durumun 15 gündür sürdüğü iddia edilmektedir. Bu durum sadece bölgemiz için değil, tüm Marmara Denizi ekosistemi için çok büyük bir tehdit ve tehlike oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aşkın, soru önergesinde tesisle ilgili bu iddiaların doğru olup olmadığını sordu.

MHP'li Meclis Üyesi Şule Hayal de Şile'deki Karakiraz (Kurna) Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü bölgede meydana gelen su kirliliği nedeniyle denize girilmesinin yasaklandığını kaydederek, "Karakiraz, Kurna, Sahilköy, Doğancılı, Alacalı, Sofular, Kızılcaköy ve çevresinde uzun süredir devam eden yoğun koku şikayetleri kamuoyunda ciddi çevre ve halk sağlığı endişelerine neden olmaktadır." dedi.

Hayal, önergesinde su kirliliği ve kötü koku şikayetlerine ilişkin İBB'nin ne tür çalışmalar yaptığına yönelik sorular sordu.

Mecliste yapılan oylamada, her iki soru önergesi de oy birliğiyle kabul edildi.