İBB Meclisi'nde Metro Hattı Projeleri İçin Soru Önergeleri Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde kentteki metro hattı projelerine ilişkin soru önergeleri verildi.

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) raporuna ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, 2019-2025 yılları arasında raylı sistem projeleri için İBB hesaplarına yurt dışından sağlanan yabancı fonlar kapsamında yaklaşık 66 milyar TL girmiştir. Ancak bu kaynağın 38,6 milyar TL'sinin projelerle ilgisiz alanlarda kullanıldığı, 18,1 milyar TL'sinin doğrudan firma ve kişi hesaplarına aktarıldığı, 9,7 milyar TL'sinin ise izlenemediği iddia edilmektedir." diye konuştu.

Kamu kaynaklarının şeffaflığı ve milletin hakkının korunması adına sorulara açıklık getirilmesinin zorunlu olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2019-2025 yılları arasında raylı sistem projeleri için alınan yabancı fonların toplamı nedir? Bu fonların hangi ülkelerden, hangi kuruluşlardan ve hangi şartlarla alındığı meclise ve kamuoyuna açıklanacak mıdır? 38,6 milyar TL'nin amacı dışında kullanıldığı iddiası doğru mudur? Eğer doğruysa bu para hangi kalemlere harcanmıştır? 18,1 milyar TL'nin firma ve kişisel hesaplara aktarıldığı iddiası doğru mudur? Bu hesapların sahipleri kimlerdir? Bu ödemelerin hukuki dayanağı nedir? 9,7 milyar TL'nin izlenemediği, kaybolduğu iddiası doğru mudur? Bu paranın akıbeti nedir? Bu iddialara ilişkin İBB yönetimi herhangi bir iç denetim veya soruşturma başlatmış mıdır? Başlatıldıysa sonuçları nedir? 2019-2025 yılları arasında alınan bu 66 milyar TL yabancı fon gerçekten raylı sistem projelerine harcandıysa, İstanbul'da bu parayla hangi güzergahlara kaç kilometre raylı sistem yapılmıştır."

Soru önergesinin başkanlık makamına gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

"Sürekli ertelenen metro ve yol yatırımlarının gecikmesinde sorumluluk kime aittir"

AK Parti'li Meclis Üyesi Eyüp Uyanık ise Sultanbeyli'deki metro hattı ve yol çalışmalarına ilişkin soru önergesi verdi.

İBB yönetimi tarafından Sultanbeyli halkına defalarca söz verilen metro hattı ve yol çalışmalarının, aradan geçen uzun zamana rağmen hala tamamlanamadığını belirten Uyanık, "İlçenin farklı bölgelerinde süren yol düzenlemeleri vatandaşların hayatını çileye çevirmiş, trafik akışını felç etmiş, esnafımızı mağdur etmiştir. En önemlisi ise Sultanbeyli metro hattının 29 Ekim'de açılacağı bizzat İBB yönetimi tarafından duyurulmuştur. Ancak çalışmaların mevcut ilerleme seviyesine bakıldığında, bu tarihte hattın açılmasının mümkün olmadığı çok net şekilde görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Uyanık, şu soruları yöneltti:

"29 Ekim'de açılacağı duyurulan Sultanbeyli Metro Hattı gerçekten bu tarihte hizmete girecek midir? Yoksa verilen bu söz bir kez daha tutulmayacak mıdır? Metro hattı inşaatının geldiği son durum nedir? Açılış için gerekli testler, güvenlik onayları ve altyapı hazırlıkları hangi aşamadadır? Sultanbeyli halkına ilan edilen açılış tarihi neden gerçekçi bir planlamaya dayandırılmamıştır? Yol çalışmalarının bitirilmesi için net bir takvim mevcut mudur? Eğer varsa, bu takvim kamuoyuyla neden şeffaf biçimde paylaşılmamaktadır? Sürekli ertelenen metro ve yol yatırımlarının gecikmesinde sorumluluk kime aittir?"

Soru önergesinin başkanlık makamına gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

"Vadettikleri meydan projesinin yapılamamasının sebebi nedir"

AK Parti'li Meclis Üyesi Muammer Kütük de Bayrampaşa'daki projelere ilişkin soru önergesi verdi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı ile İBB Belediye Başkanının vaat ettikleri meydan projesinin yapılamamasının sebebinin ne olduğunu soran Kütük, şunları kaydetti:

"Eski Bayrampaşa Cezaevi KİPTAŞ Konutlarında vatandaşların 6 yıldır yaşam sürmesine rağmen tapularının neden verilmediği, eski Bayrampaşa Cezaevi KİPTAŞ Konutlarındaki ticari alanların 6 yıldır açılamamasının sebebi nedir? Yine KİPTAŞ Konutları içerisinde daha önce İBB Meclisi tarafından 120 dairenin, kentsel dönüşümde geçici ikamet amaçlı kullanılmak üzere tahsis edilen konutların, yaklaşık 25-30 daire lojman olarak İBB personeline tahsis edildi. Bu tahsisin usul ve esasları neye göre belirlenmiştir? KİPTAŞ konutlarının karşısındaki kentsel dönüşüm alanındaki 86 bin metrekare alanın, halihazırda savaştan çıkmışçasına duran köhne yapıların ne zaman yıkılacağını ve yeni projenin ne zaman başlayacağını Bayrampaşa halkı adına soruyoruz?"

Soru önergesinin başkanlık makamına gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi.