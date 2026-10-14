Haberler

İBB Meclisi'nde metro arızaları için verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB Meclisi'nde MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın'ın metro arızalarına ilişkin soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi. Aşkın, M5'teki elektriksel arklanma ve Hacıosman'daki su baskınına dikkat çekerek ihaleler ve denetimler hakkında yanıt istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, kentteki metro hatlarında yaşanan arızalara ilişkin verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki Başkanlık binasında yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın, İstanbul'da ulaşımın can güvenliği meselesi haline geldiğini söyledi.

Bu hafta M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda trenin enerji besleme sisteminde elektriksel arklanma meydana geldiğini ve tren camında hasar oluştuğunu hatırlatan Aşkın, yağışlar sonrasında da Hacıosman Metro İstasyonu'nu su bastığını ve tavan akıntıları olduğunu belirtti.

Aşkın, bu gibi olayların, İstanbul'da toplu taşıma altyapısının ciddi bir bakımsızlık ve denetimsizlik içinde olduğunu gösterdiğini dile getirerek, "Vatandaşlarımız için artık bir ulaşım sorunu olmaktan çıkıp doğrudan bir can ve mal güvenliği meselesi haline gelen tedbirsizlikler karşısında yetkili makamların gerekli adımları atmaması kabul edilemez." dedi.

Metro ve metrobüslerdeki arızaların, kazaların ve metro hatlarındaki teknik aksaklıkların engellenememesinin gerekçesinin ne olduğunu soran Aşkın, şunları kaydetti:

"2019'dan sonra İstanbul'da ulaşımımızda kaç kaza, yangın, su baskını ve teknik arıza, arklanma, ray, tren arızası meydana gelmiştir? Bu olaylarda kaç vatandaşımız yaralanmış veya mağduriyet yaşamıştır? Metro İstanbul altyapı, enerji, iklimlendirme sistemlerinin bakım-onarım

ihaleleri hangi firmalara, ne kadarlık bedellerle verilmiştir? Bu firmaların yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği denetlenmekte midir? İhmali görülen firmalara uygulanan idari ve hukuki yaptırımlar nelerdir?"

Aşkın, M5 Metro Hattı'nda yaşanan elektriksel arklanma gibi teknik arızaların tekrar etmemesi için yüksek gerilim ve enerji besleme hatlarında ne tür periyodik kontroller yapıldığını da sorarak, "Hacıosman ve metro istasyonlarında yağış sonrasında yaşanan su baskınları ve izolasyon zafiyetlerine karşı istasyon altyapı rehabilitasyon çalışmaları başlatılmış mıdır? Her gün milyonlarca İstanbullunun kullandığı raylı toplu taşıma araçlarında can güvenliğini ve yolcu konforunu riske atan bu aksaklıkların giderilmesi için acil bir kriz eylem planı hazırlanmış mıdır?" sorularını yöneltti.

Mecliste yapılan oylamada soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Azerbaycanlı sanatçı Roza İbadova’dan başörtülü öğrenciler için Aliyev’e çağrı

Başını örttü, kamera karşısına geçti! Azerbaycanlı sanatçıdan çağrı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti

Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti
Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor

Marmaray'da üzücü olay! Seferler tek hattan yapılıyor
Manisa'da ameliyatta karnında spanç unutulduğu ortaya çıkan kadın 4 yıldır acı çekiyor! 2 doktora dava açıldı

Safra ameliyatında karnında unutulmuş! Bağırsağını delip girmiş
Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem 26 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Ünlü türkücünün şarkıcı kızı Gizem resmen eridi! 26 kilo verdi
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

İstanbul kabusu yaşıyor! Manzara içler acısı
Ankara-Samsun arasındaki 6 saatlik yol 2,5 saate inecek! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi

İki şehir arasındaki 6 saatlik yol 2,5 saate inecek
Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular

Arap ülkesinin can damarını vurdular