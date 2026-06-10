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İbb Meclisi'nde "Erken Öten Horoz" Tartışması

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İBB Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş'un CHP'ye yönelik 'Erken öten horoz olmayın' sözlerine CHP'li Ülkü İnanlı sert tepki gösterdi. İnanlı, 'Bunu ben söylesem savcılar soruşturma açar' dedi.

(İSTANBUL) - İBB Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş'un "Erken öten horoz olmayın" ifadesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, "Bunu ben söylesem savcılar hakkımda soruşturmayı anında açardı" dedi.

İBB Meclisi'nin haziran ayı ikinci oturumu Saraçhane'deki binada bugün yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş'un CHP sıralarına yönelik "Acele etmeyin. Gelecek sandık. Vatandaşın verdiği karar başımızın üstüne. Zamanını bekleyin. Erken öten horoz olmayın" sözleri tartışma yarattı.

Gökkuş'un sözlerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı ise "Bu ifadeyi yanlışlıkla söylediğini kabul etmek isterim. Yoksa bu bir tehdit olarak algılanır. Bunu ben söylesem savcılar hakkımda soruşturmayı anında açardı. Malum o sözün devamı bellidir" tepkisini gösterdi.

Kaynak: ANKA
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