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İBB Meclisi, İstanbul'daki Belediyeye Ait Taşınmazların Satışını Onayladı

İBB Meclisi, İstanbul'daki Belediyeye Ait Taşınmazların Satışını Onayladı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, çeşitli ilçelerdeki mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin satışına oy birliğiyle onay verdi. Ancak bazı üyeler, satılan taşınmazların nedenini sorguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerdeki mülkiyeti belediyeye ait bazı parsel ve hisselerin satışına onay verdi.
İBB Meclisi kasım ayı toplantıları ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, Emlak Müdürlüğünün teklifiyle Kağıthane, Pendik, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Kartal, Sancaktepe, Sultangazi ve Zeytinburnu'nda mülkiyeti İBB'ye ait parsel ve hisselerin satışı için onay istendi.
Satış taleplerine oy birliğiyle onay verildi.
Başakşehir, Eyüpsultan ve Pendik'teki bazı taşınmazların satışına ilişkin gündem maddesinin ise müdürlüğüne iadesine karar verildi.
Kağıthane, Kartal, Pendik, Sarıyer ve Şişli'deki bazı parsel ve hisseler için imar barışına göre yapı sahiplerine doğrudan satış yetkisi verilmesi kararlaştırıldı.
Pendik'teki başka bir taşınmazın satışına ise AK Parti'li meclis üyeleri şerh düştü. Şerhte, "Taşınmazda bulunan binaların hak sahipleri tapuda şerh edilmiş olup, tapuda şerh edilen hak sahibinin mağduriyetine sebebiyet verecek karara katılmıyoruz." ifadesine yer verildi.
AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, taşınmaz satışıyla ilgili yaptığı konuşmada, "Böyle karambole getirerek İstanbul'un neyi var neyi yok satıyorsunuz. Onu afişe edeceğim şimdi. 2019-2024 döneminde Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 3 milyon 294 bin 821 metrekare taşınmazını sattı. Bugün diğer satış dosyalarıyla birlikte 33 bin 519 metrekare taşınmaz satılıyor. Bu Meclis karar veriyor. Böyle bağırarak, çağırarak bunları örtemezsiniz. Bu taşınmazlar neden satılıyor? Paris'teki o eğlenceler, şenlikler, demlenmeler için satılıyor." dedi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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