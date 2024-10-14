İBB Meclisi Ekim Ayı Toplantısında Kadına Şiddet ve Alkol Bağlantısı Tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, ekim ayı toplantılarının birinci oturumunda, gündem maddeleri, ilgili komisyonlara sevk edildi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Gündem dışı konuşmaların yapıldığı Mecliste, AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından, İBB'nin kadınlar için sığınma evi ve bağımlılıkla mücadele konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili soru önergesi verildi.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, bu soruların Türkiye'yi yönettiklerinde, kadına, çocuğa yönelik şiddet konusunda çok tutarlı adımlar atıldıktan sonra sorulabileceğini savundu.

Tekrar söz alan Türkyılmaz, "AK Parti, kadınların temel hak ve özgürlükleri, sosyal ekonomik hakları, kadına şiddetle, kadına karşı işlenen suçlarla ilgili kolluk ve hukuk alanında Cumhuriyet tarihinde AK Parti'den daha başarılı bir hükümet yoktur." dedi.

AK Parti'nin kadına şiddet konusundaki faaliyetlerini anlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Dünya Sağlık Örgütünün bir istatistiği var. Kadına karşı yapılan şiddetlerin yüzde 70'i alkollüyken gerçekleşiyor. Kadına karşı yapılan şiddet eylemlerinin yüzde 70'inde failler alkollü. Alkol kötüdür. Size de tavsiyem genel başkanınıza söyleyin. Bir seçim vaadi olarak 'Alkol fiyatlarını ucuzlatacağız.' diyenler, kalkıp bize bağımlılıkla mücadeleden söz etmesinler."

CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, "Sırf siyaset yapma uğruna 'Kadına karşı şiddetin yüzde 70'i içkiliyken meydana geliyor.' diyerek -ortaya doğru mudur, değil midir bilmiyorum- olayı nereye bağlıyorsunuz? O zaman şöyle yapalım. Bütün ülkede içkiyi yasaklayalım bakalım, şiddet de ortadan kalkıyor mu?" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, AK Parti'nin temelde bütün canlılara karşı şiddetin önlenmesi noktasında çalışmalar yaptığını söyledi.

Kadına şiddetin siyaseti olmaması gerektiğini belirten Okul, Türkyılmaz'ın açıklamalarının net veriye dayandığını kaydetti. Okul, "Bunu biz söylemiyoruz, bunu Dünya Sağlık Örgütü açıklamış. Bunu paylaşması bile suç mu? Bu noktada bu tip olayların lütfen siyaset üstü yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Biz kadına karşı girişilen bütün bu fiillerde ortak hareket edelim." dedi.

Mecliste; borçlanma, tahsis, taşınmaz satışı ve tarife değişikliklerinin de yer aldığı gündem maddeleri, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.