Cemevleri, İBB tarafından ibadethane olarak kabul edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, cemevinin de ibadethane olarak yer aldığı, Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliği, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşı oy çokluğuyla onaylandı. İBB Meclisi eylül ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, mayısta kurulan İBB Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliği teklifi görüşüldü. Teklifte, görev ve çalışma yönetmeliği ile Müdürlüğün teşkilat yapısı, hukuki statüsü, görev, yetki, çalışma usul ve esasları belirlendi. Şube Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki ibadethaneler bölümünde, "cami, mescit, cemevi, kilise, sinagog (havra)" ifadeleri yer aldı.

İBADETHANELER ARASINDA OLUŞACAK AYRIMCILIĞI ENGELLEMEK AMAÇLANIYOR





AK PARTİLİ MECLİS ÜYELERİ, MUHALEFET ŞERHİ KOYDU



