İBB, Kilyos Havzası Atık Su Tünelleri Kazı Çalışmalarına Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Sarıyer Kilyos Havzası Atık Su Tünelleri'nin kazı çalışmasına başlanması nedeniyle tören düzenlendi.

Sarıyer'deki törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İSKİ'nin ilçede gerçekleştireceği çok önemli bir yatırım için bir araya geldiklerini söyledi.

Kilyos Gümüşdere ve Zekeriyaköy atık su tünellerindeki kazı çalışmalarına başlanacağını belirten Aslan, Kilyos havzasının altyapısını, atık su şebeke hatlarını, kolektörler, dere ıslahları, arıtma tesisleri ve atık su tünelleriyle güçlendirdiklerini, yıllarca süren problemi çözdüklerini anlattı.

Aslan, 2019'dan beri yapılan İSKİ yatırımlarına değinerek, önceden sorun yaşanan noktalar öncelikli olmak üzere birçok yerde su baskınlarına son verildiğini kaydetti.

Nuri Aslan, atık su ve yağmur suyunun ayrımı için de çalışmalara başlandığını dile getirdi.

İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan ise projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Kilyos havzamızın atık suyunun derelere ve denize karışmasının önüne geçilmesi, deniz ekosisteminin korunması ve yüzme suyu kalitesinin artırılması için bölgenin atık su ana sistemini teşkil edecek tünellerin kazı çalışmalarına başlıyoruz. Kilyos Atık Su Tünelleri ile Sarıyer'in Zekeriyaköy, Uskumruköy, Kumköy ve Gümüşdere mahallelerinin atık sularını kesintisiz olarak arıtma tesisimize ulaştıracağız. Böylece denizimiz, plajlarımız, derelerimiz ve ormanlarımız atık su kaynaklı kirlilikten arınmış olacak."