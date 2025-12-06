İbb İddianamesinde Tutuklu 106 Kişi Hakkında "Tutukluluğun Devamına" Karar Verildi

(İSTANBUL) – İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen İBB iddianamesi kapsamında tutuklu bulunan 106 kişi hakkında yapılan 30 günlük tutukluluk incelemesinde tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Karara ilişkin açıklamada bulunan Avukat Hüseyin Ersöz, incelemenin öznel bir değerlendirme içermediğini belirterek, "Tutuklama birçok kişi açısından peşinen cezanın infazına dönüşmüş durumda" dedi.

İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz haftalarda kabul edilen İBB iddianamesi kapsamında tutuklu yargılanan 106 kişi hakkında yapılan zorunlu 30 günlük tutukluluk incelemesinde, mahkeme tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Hüseyin Ersöz, "tutukluluk incelemesinin gerekçesiz ve biçimsel nitelik taşıdığını" ifade etti.

"Mahkeme duruşma günü belirlemedi, sadece zorunlu inceleme yaptı"

Hüseyin Ersöz, yaptığı açıklamada, iddianamenin İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesine rağmen henüz duruşma gününün belirlenmediğini belirterek, "İBB iddianamesi geçtiğimiz haftalarda İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Mahkeme henüz duruşma gününü belirlemedi ancak 30 günde bir gerçekleşmesi gereken tutukluluk incelemesi yasal zorunluluk gereği dün yapıldı" dedi.

Tutukluluk incelemesinde dosyada yer alan 106 tutuklu kişi hakkında hiçbir öznel değerlendirme yapılmadığını ifade eden Ersöz, mahkemenin kararına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dosyada tutuklu 106 kişi hakkında hiçbir öznel değerlendirme yapılmaksızın, genel ve kalıp gerekçelerle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Oysa ki dosya kapsamında yargılananlar hakkında farklı suç isnatları ve bu isnatlara ilişkin farklı ceza talepleri var. Bazı isimlere yalnızca bir suç isnadı yöneltilmiş durumda ve ceza verilse dahi kapalı cezaevinde infaz edilecek bir cezaları bulunmuyor. İddianamede bazı isimler örgüt üyeliği ile suçlanıyorken bazılarında bu suç isnadı da yok."

"Tahliye talepleri tek cümleyle reddedildi"

Dosya kapsamında mahkemeye sunulan çok sayıda tahliye talebinin de aynı şekilde gerekçesiz biçimde reddedildiğini belirten Ersöz, "Mahkeme dosyasına avukatlar tarafından sunulan onlarca tahliye talebi, 'tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddine' cümlesi ile reddedilmiş. Bu da yapılan incelemenin yalnızca bir prosedürün yerine getirilmesinden başka bir anlam taşımadığı izlenimi veriyor. Bu karara itiraz edeceğiz. Ancak mahkemenin henüz tensip zaptını hazırlamadığını da göz önüne alarak, tensiple birlikte daha özenli ve özgürlük hakkını önceleyen bir tutukluluk incelemesi yapacağını ümit etmek istiyoruz. Çünkü birçok kişi hakkındaki tutuklama, peşinen bir cezanın infazına dönüşmüş durumda" ifadelerini kullandı.