İBB Genel Sekreter Yardımcı Mahir Polat paylaştı! Ayasofya'dan tepki çeken yeni görüntüler

Tarihi kapısı zarar gören ve ardından onarılan Ayasofya Camii'nden yeni görüntüler geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın paylaştığı görüntüler tepkiye yol açtı.

"HAKARET SEVİYESİNE DOĞRU GİDİYOR"

İbb Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yaptığı paylaşımda yetkililere seslenerek "Ayasofya'da durum Ayasofya'nın kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor. Yetkili kurumların bu ayıba son vermelerini Ayasofya gönül vermiş milyonlarca insanın ortak duyarlılığı ile rica ediyorum." açıklamasını yaptı. Polat, açıklamasının devamında ise yetkililere "154 kamera, 69 güvenlik, ve turizm polisi bunu görmüyor mu?" sorularını yöneltti.

AYASOFYA CAMİİ'NİN TARİHİ KAPISI TAHRİP EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde tarihi dokusu ile dikkat çeken Ayasofya'nın imparatorluk kapısı tahrip edildi. Kapının tahrip edilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada tartışmalara yol açmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü olaya el attı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya-i Kebir Camii'nin imparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerinde meydana gelen aşınma ve tahribat üzerine çalışma başlattı. Onarıma alınan kapının konservasyon çalışması tamamlandı.