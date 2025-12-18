İSKİ Eyüpsultan İçme Suyu Deposu ve Terfi Merkezi'nin temeli atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), İSKİ Eyüpsultan İçme Suyu Deposu ve Terfi Merkezi'nin temel atma töreni düzenlendi.

5. Levent Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'ndeki merkezin önünde gerçekleştirilen törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'un muhafızları olduklarını, kentin havasını, suyunu, toprağını korumaya devam edeceklerini söyledi.

Kentin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceklerini, bunun için gece gündüz mücadele ettiklerini belirten Aslan, şöyle konuştu:

"İstanbul, 16 milyona ev sahipliği yapan bir kent. Bu yüzden iyi planlanmış, her şeyiyle iyi düşünülmüş, altyapısıyla, yatırımlarıyla doğru planlanmış bir yönetim sürecine ihtiyacı vardı. İşte 6-7 yıldır, bu yönetim süreciyle beraber, İstanbul'un altyapısını neredeyse yeniledik. Şimdi gözümüzü üstyapıya, ulaşıma ve afete hazırlığa diktik. İnşallah İstanbul'u afete hazır hale getireceğiz."

Aslan, Eyüpsultan İçme Suyu Deposu ve Terfi Merkezi Projesi'nin yatırım bedelinin 1 milyar 540 milyon lira olduğunu kaydetti.

İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan, yapılacak içme suyu deposu sayesinde Eyüpsultan İSKİ Yerleşkesi'ndeki içme suyu arıtma tesislerinin depolama kapasitesinin iki katına çıkarılacağını bildirdi.

Doğan, kapasite artışı sayesinde mevcut içme suyu arıtma tesislerinin daha verimli çalıştırılacağını, çeşitli nedenlerle su arıtımının aksadığı durumlarda şehre su verilmeme riskinin azaltılacağını belirtti.

Konuşmaların ardından merkez inşaatının temeline ilk beton döküldü.