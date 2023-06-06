İBB ekipleri, Şile'deki kaçak yapıları yıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şile'deki kaçak villalar için harekete geçti. Belediye ekipleri kaçak villaları yıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir genelindeki kaçak yapıları yıkmaya devam ediyor. Üsküdar Sahil, Hiranur Vakfı, Kınalıada gibi yerlerdeki kaç yapı yıkımlarının ardından son durak Şile oldu.

KAÇAK YAPILAR YIKILDI

Şile'de İBB ekipleri, kaçak villaları yıktı. Yıkım anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.