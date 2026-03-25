İBB Kültür, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde 26 mekanda, 26 oyun sahneleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü 26 mekanda, 26 tiyatro oyunuyla kutlamaya hazırlanıyor.

İBB Kültür tarafından yapılan açıklamaya göre, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde sanatseverleri Musahipzade Celal'den Arthur Miller'a, Donald Margulies'den Suat Derviş'e klasik ve modern yazarların eserlerinin ön planda olduğu bir seçki bekliyor.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Haramiler", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Cadı Kazanı", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Öylece Durur Zaman", Ümraniye Sahnesi'nde "Fosforlu Cevriye", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Köpek Kalbi", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Geçmişin Gölgesi", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Sivrisinekler" oyunu ücretsiz sahnelenecek.

İBB Arnavutköy Kültür Merkezi'nde "Ben Zek", İBB Başakşehir Kültür Merkezi'nde "Bir Delinin Hatıra Defteri", İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde "Montaigne", İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde "Nasıl Bilirdiniz?", İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde "1984 Büyük Gözaltı", İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde "Cumhuriyetin Dört Kadını Latife, Halide, Fikriye ve Afife" oyunları tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde "Babam Dünyanın En Büyük Şairi", İBB Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde "Yıldızların Gölgesinde Ağlamak", İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "Gençlik", İBB Şile Kültür Merkezi'nde "Leke", İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde "Apsolit", İBB Baruthane'de ise "Şatonun Altında" oyunları izlenebilecek.

"Yerinde İzle: Tiyatrolara Destek Programı" kapsamında da Asmalı Sahne'de "Quasimodo-Notre Dame'ın Kamburu", İkinci Kat Sahnesi'nde "Yer-Altı", Terapi Sahne'de "Körebeler", Altkat Sanat Sahnesi'nde "Ben Anadolu", Samimi Tiyatro Sahnesi'nde "Muzaffer Komutan Adem ve Çok Tuhaf İntikam Mektupları", Kats Sahne'de "Hayatımızın En Mutlu Günü" ve Şişli Tiyatrosu'nda "Kamyon" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak."