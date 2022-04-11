Kadıköy Meydanı'nda bulunan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadıköy Meydanı'nda bulunan kaçak yapıların (büfeler) yıkımını gerçekleştirildi. Yapıların sahil ve denizin görüntüsünü engellediği için yıkıldığı bilgisi edinildi.

"İSTANBUL'U İŞGALLERDEN ARINDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından yapılan duyuruda, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım sonrası meydanda yeni bir tasarım yapılacağı belirtildi. Ongun konu hakkında " İstanbul'u işgallerden arındırmaya devam ediyoruz. Kadıköy Meydanı'ndaki yapılar zabıta ekiplerimiz tarafından kaldırıldı. Meydan, Anıtlar Kurulu onayının ardından yeni ve çağdaş tasarımına kavuşacak" ifadelerine yer verdi.

KADIKÖY MEYDAN'NIN YEŞİL ALAN ORANI YÜZDE 70 ARTACAK

Anıtlar Kurulu'ndan onay gelmesiyle birlikte meydanın yeni çalışmalarına başlanacak. Yeni yapılacak olan meydanda yeşil alanların yüzde 70 oranında artması beklenirken, Moda tramvayına yeni bir güzergah çizilmesi planlanıyor. Öte yandan Moda'dan Haydarpaşa'ya kesintisiz bir yaya yürüyüş yolunun yapılması gündemde.