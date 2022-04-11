Kadıköy Meydanı'nda bulunan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı - Haberler

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Kadıköy Meydanı'nda bulunan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

Haberler.com - Bilsay Özer - Güncel
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun tarafından yapılan açıklamalarda Kadıköy Meydanı'nda bulunan kaçak yapıların yıkımına başlanıldığı açıklandı. Meydanın Anıtlar Kurulu'nun onay vermesinin ardından yeni tasarımına kavuşacağı aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadıköy Meydanı'nda bulunan kaçak yapıların (büfeler) yıkımını gerçekleştirildi. Yapıların sahil ve denizin görüntüsünü engellediği için yıkıldığı bilgisi edinildi.

"İSTANBUL'U İŞGALLERDEN ARINDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından yapılan duyuruda, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım sonrası meydanda yeni bir tasarım yapılacağı belirtildi. Ongun konu hakkında " İstanbul'u işgallerden arındırmaya devam ediyoruz. Kadıköy Meydanı'ndaki yapılar zabıta ekiplerimiz tarafından kaldırıldı. Meydan, Anıtlar Kurulu onayının ardından yeni ve çağdaş tasarımına kavuşacak" ifadelerine yer verdi.

İBB düğmeye bastı! Kadıköy Meydanı'nda bulunan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı

KADIKÖY MEYDAN'NIN YEŞİL ALAN ORANI YÜZDE 70 ARTACAK

Anıtlar Kurulu'ndan onay gelmesiyle birlikte meydanın yeni çalışmalarına başlanacak. Yeni yapılacak olan meydanda yeşil alanların yüzde 70 oranında artması beklenirken, Moda tramvayına yeni bir güzergah çizilmesi planlanıyor. Öte yandan Moda'dan Haydarpaşa'ya kesintisiz bir yaya yürüyüş yolunun yapılması gündemde.

Haberler.com / Bilsay Özer - Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, İstanbul, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

zeynep yedidağ:

ERKEN SEÇİM DİYE BAĞIRANLARIN BİR ADAYININ BİLE OLMAMASI...FIKRA GİBİ!!!

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Halil Kara:

adayı açıklayıp iftira mı attırsınlar? en sonra ankara seçimde mansura atılmayan iftira kalmadı hepsinden beraat etti tüm davalardan. sizin gibi yalancılar varken adayı son ana kadar açıklamamak en doğru olanı

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özen66:

hdp kımı derse o olacak adayları..

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