İBB'den Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5-9 Temmuz tarihleri arasında beklenen sıcak hava dalgası için uyarılarda bulundu. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların güneş altında kalmamaları gerektiği vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kenti 5-9 Temmuz tarihleri arasında etkilemesi beklenen sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen haftayı poyraz rüzgarının da etkisiyle mevsim normallerinde geçiren İstanbul'da, yarın itibarıyla sıcaklıkların yeniden artacağı kaydedildi.

Nem oranındaki yükseliş nedeniyle özellikle gece saatlerinde uyku konforunun azalabileceğine işaret edilen açıklamada, "5-9 Temmuz tarihleri arasına güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir." uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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