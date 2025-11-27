Haberler

İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
İBB davasında tensip zaptı sonrası 18 Aralık için duruşma tarihi göründü ancak Başsavcılık bunun geçerli olmadığını duyurdu. UYAP'ta yayımlanan yeni bildirimle tarih bilgisi "duruşma iptal edilmesi" şeklinde düzeltildi ve kısa süreli tarih karmaşası yaşandı.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 402 şüphelinin 18 Aralık saat 13.45'te İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacağı belirtilmişti.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyada herhangi bir duruşma tarihi verilmediğini açıkladı.
  • UYAP sisteminde daha önce görülen tarihin 'duruşma iptal edilmesi' başlıklı bir bildiriyle düzeltildiği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında tensip zaptının düzenlenmesinin ardından duruşma tarihinin belirlendiği yönünde bilgiler gündeme geldi. Aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 402 şüphelinin, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Aralık saat 13.45'te ilk kez hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

Ancak kısa süre sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada herhangi bir duruşma tarihi verilmediğini açıkladı. Yaşanan karışıklığın ardından UYAP sisteminde yeni bir bildirim yayımlandı. UYAP'taki açıklamada, daha önce görülen tarihin "duruşma iptal edilmesi" başlıklı bir bildiriyle düzeltildiği kaydedildi.

