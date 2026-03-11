İbb Davası'nda Üçüncü Gün… Suat Özçağdaş: "Bu İddianame Yapılan İşlerin Ne Kadar Hukuksuz Olduğunu Göstermek İçin Bize Büyük Bir Fırsat Sunuyor"

Haber : Mehmet OFLAZ - Kamera: Yasin KABADAYI

(İSTANBUL) - CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İBB Davası'nın TRT'den canlı yayınlanmasına yönelik çağrısına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Kanun yetkisi Meclis'te" yanıtını, "Korkunun ecele faydası yok. Biz vatandaşlara burada yaşanan her şeyi anlatmaya devam edeceğiz, korkuyorlar çünkü bu iftiranameleri tel tel dökülüyor. Bu iddianame yapılan işlerin ne kadar hukuksuz olduğunu göstermek için bize büyük bir fırsat sunuyor. Mücadele etmeye devam edeceğiz, bu hukuksuzluklarla" diye değerlendirdi.

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşmasının öncesinde Silivri'de ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Özçağdaş, şunları söyledi:

"İBB Davası başladığı şekilde dışarıdan müdahale edilir bir biçimde ve yargılayan ekibin mahkeme başkanı ve yardımcılarının yönetemediği bir süreç halinde devam ediyor. Bugün Adalet Bakanı'nın çok meraklısı olduğu, dönmek için can attığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Grup toplantısına katıldığını ve orada da konuştuğunu biliyoruz. Orada 'Sanık Ekrem denir, Sanık Ahmet denir, Sanık Mehmet denir' demiş. Ben Sayın Bakan'a buradan hatırlatmak isterim, kendisinin de başkanlığını yürüttüğü HSK'nın bir web sitesinde Bangolar Yargı Etiği İlkeleri'ne baksın. Onun 6. maddesine baksın. Mahkeme başkanları, mahkemeyi yönetenler, sanıklara da heyetlere de avukatlara da herkese nazik bir üslupla konuşmak durumundadırlar. Birisine, doğru davranmazsanız bu etik ilkelere uymazsanız doğru bir yargılama süreci devam ediyor olmaz. Nitekim böyle olduğu için hakimler de bunu bildikleri için bu mahkeme salonuna da yansıyor. Bu gerginlik devam ediyor yok işte birisi birisini itiyor, birisi el salladı diye sorun çıkıyor. Bugün mesela hakim dedi ki 'el sallayabilirler' çok teşekkür ederiz yani büyük bir insan hakları kazanımı oldu."

"En çok gergin olan da mahkeme heyeti"

10 aya yakın iddianamesiz içeride tutulmuş olan insanların akrabaları buraya gelmişler, annesi, babası, kızı, oğlu, baba el sallıyorlar. El sallamalarının normal olabileceği üçnücü gün konuşulur hale geldi. Dolayısıyla burada yanlış işler olduğu için gerilim oluyor. En çok gergin olan da mahkeme heyeti maalesef. Çünkü bu tür önemli bir davayı yönetebilmek için ciddi bir deneyime ihtiyaç var. Cumhuriyet tarihinde en büyük en önemli davalarından bir tanesi. Hakimlere baktığımız zaman da gerek mahkeme başkanı, gerek diğer iki genç arkadaşımız bu koşullar altında eziliyorlar. Akın Gürlek de oradan talimat vermeye devam ediyor bir tür teknik direktör gibi. Öyle demeyeceksin, bey demeyeceksin, sanık dersin falan gibi, nitekim buraya da yansıyor. Biz bütün bunların olabileceğini öngörerek çok temel bir talepte bulunmuştuk, 'mahkeme canlı yayınlansın.' Sayın Devlet Bahçeli dedi ki 'tamam çok iyi fikir yayınlansın' dedi. Tayyip Erdoğan buna itiraz etmedi ama günün sonunda iş oylamaya gelince Meclis'te bunu kabul etmediler. Çünkü biz istiyoruz ki Türkiye burada mahkeme adı altında yaşanan her şeyi görsün öğrensin.

"Soruşturma aşamasında da temel insan hakları çiğnendi"

Dün Aykut Erdoğdu çok net bir ifade ortaya koymuştu, 'Benim yerimde burada bir AKP Genel Başkan Yardımcısı olsaydı buraya gelmemişti bile. Böyle bir şey söz konusu bile olmazdı' demişti. Hatta Afrikalı futbolcu benzetmesi yapmıştı, '24 yaşında Afrikalı bir futbolcusun ne diyorsun deseler ben 24 yaşında değilim, Afrikalı da değilim, futbolcuyum derim. Ben nasıl ispat edeceğim ortada olmayan bir şeyi' diye cevap vermişti. Bugün aynısı Bulut Aygün ifade vermeye devam ediyor. İddia şu kendisiyle ilgili, 'Ben paralarımı alamıyordum İBB'den bu arkadaşlara bir para vermek durumunda kaldım bir kasa vermek durumunda kaldım. İBB'den alınan belge çok net ortaya koyuyor ki dünya kadar para verilmiş. 5 milyar para verilmiş. Hem de ihale yapıldıktan hemen sonra verilmiş.' Bunların Türkiye'nin bilmesi lazım, aylarca yalan yanlış şeyler anlatıldı, değil mi? '560 milyar bahsediliyordu, bavullarla para gidiyordu, Ekrem İmamoğlu'nun arabaları vardı', bunlar ortada yok. Bunların hepsi yaylım ateş yapıldı. ve bu arkadaşlar, bu yaylım ateşini yapan bir takım yandaşlar çıktılar dediler ki 'ya yalan da olur bazen böyle işlerde falan' diye bir pişkinlikle insanlara anlattılar. Şimdi de bu yargının görülmesini istemiyorlar. Soruşturma aşamasında da temel insan hakları çiğnendi. Masumiyet karinesi çiğnendi. Şimdi de adil yargılanma ile ilgili tutuksuz yargılanma ile ilgili süreçler devam ediyor. Dolayısıyla CHP olarak biz buradayız. Gözlerinin içine bakmaya, taleplerimizi yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz."

"Halkı oyalamaya çalışmasınlar"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İBB Davası'nın TRT'den canlı yayınlanmasına yönelik çağrısına Adalet Bakanı AkınGürlek'in, "Kanun yetkisi Meclis'te" yanıtını Özçağdaş, şöyle değerlendirdi:

"Korkunun ecele faydası yok. Biz vatandaşlara burada yaşanan her şeyi anlatmaya devam edeceğiz. Korkuyorlar çünkü bu iftiranameleri tel tel dökülüyor. İnanılmaz bir lakayıtlık ve hukuksuzluk var, bunun görülmesini istemiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan asrın lideri çıksın desin ki Meclis'teki grubuna, 'Biz Akın'a o kadar güveniyoruz ki onu Başsavcılık olarak göndermiştik şimdi Adalet Bakanı yaptık. Akın bizim evladımızdır. Onun yaptığı her şeyin arkasındayım' desin 15 dakika sonra canlı yayın arabaları bu hizmeti sağlamaya başlar. Halkı oyalamaya çalışmasınlar. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor. Bu iddianame yapılan işlerin ne kadar hukuksuz olduğunu göstermek için bize büyük bir fırsat sunuyor. Mücadele etmeye devam edeceğiz, bu hukuksuzluklarla..."

Kaynak: ANKA