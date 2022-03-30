İBB Başkanı İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu heyetiyle görüştü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Dün akşam Şişli'deki bir otelde gerçekleştirilen buluşmada, AB Türkiye Delegasyonu, üye büyükelçiler ve başkonsoloslardan oluşan 25 kişi, İBB heyeti de kurum yöneticilerinden oluşan 12 kişilik bir ekiple yer aldı.

Toplantıda konuşan İmamoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin "haksız" olduğunu söyledi.

İmamoğlu, bu süreçte Türkiye'nin tarihin doğru tarafında yer almasını arzuladıklarını belirterek, "Bilindiği gibi AB ile müzakere dönemi, Türkiye tarihinde demokratik kurumların ve demokratik değerlerin en hızlı yükseldiği dönem olmuştur. Süreç dondurulmuş olsa da AB üyeliğine ilişkin Türkiye'deki toplumsal destek hala yüksektir." dedi.

AB'li muhataplarıyla finansmana erişim noktasında yavaşlığı eleştiren İmamoğlu, "Birçok demokrat belediye gibi biz de finansmana erişim konusunda, başta Avrupa Komisyonu ve EBRD olmak üzere AB'li kurumlardan sonuç almakta zorlanıyoruz. Özellikle muhalefet oylarıyla seçilen belediyelerin 'Katılım Öncesi Mali Yardım Araçlarına' yani İPA fonlarına bir türlü ulaşamadığını, sizlere tekrar ve önemle hatırlatıyorum. Sizlerin Brüksel'i ve hükümetlerinizi bu konuda harekete geçirmeye davet etmenizi bekliyorum." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, insani yardım konvoyunu Varşova'ya gitmek üzere yola çıkaracaklarını, önümüzde ayın ikinci yarısında Varşova'da sığınmacı kamplarını ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

"AB'ye 3 milyona yakın mülteci gelmiştir"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ise Rusya'nın saldırısının kanunsuz olduğunu ve Ukrayna halkına acılar yaşattığını dile getirdi.

Meyer-Landrut, "Savaş, üzücü yaşam ve geçim kaynağı kayıplarının ve Ukrayna'nın korkunç yıkılışının yanı sıra dünyada da bazı dalgalanmalara sebep oluyor. Bir aydan az bir sürede, AB'ye 3 milyona yakın mülteci gelmiştir. Günde 30 bin kişi geliyor. Yüksek enerji fiyatları enflasyonu tetikledi ve hane halklarının harcanabilir gelirinde azalmaya sebep oluyor." ifadesini kullandı.

Yaşananlardan Türkiye ve İstanbul'un da etkilendiğini bildiklerini kaydeden Meyer-Landrut, "Bu süreçte, AB ile Türkiye arasında ve İstanbul gibi yerel belediyeler arasında iş birlikleri geliştirilebilir. İBB ile sürdürülebilir bir şehir hareketliliği planı üzerinde çalışıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Belediyeniz, yatırım yapmaya değecek projeler geliştirecek kapasite ve vizyona sahip. Bunlar IFI'ler tarafından desteklenebilir ve Yatırım Platformu çerçevesinde finanse edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.