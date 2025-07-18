İBB, 2025 Kurban Bağış Kampanyası Kapsamında İhtiyaç Sahiplerine Konserve Dağıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Vakfı, kurban bağışı konserve dağıtım programı düzenledi.

Zeytinburnu'ndaki "2025 Kurban Bağış Kampanyası Konserve Dağıtımı" programında konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, vakıf aracılığıyla iyiliği büyüttüklerini söyledi.

İBB olarak 2019'dan beri sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını kaydeden Aslan, "Hayırsever yurttaşlarımızın bağışlarıyla, hijyenik koşullarda, İslami kurallara uygun şekilde kurban kesimi gerçekleştiriliyor. Bu kurbanlardan elde edilen etler konserve haline getiriliyor. Ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilmiş ailelere ulaştırılıyor. Alan elin veren eli görmediği bir süreci yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aslan, bu kapsamda 2020-2024 yıllarında toplam 1 milyon ihtiyaç sahibi aileye İstanbul Vakfı aracılığıyla ulaştıklarını kaydetti.

Bu yılki kurban bağış kampanyasında 62,5 milyon liranın üzerinde bağış toplandığını belirten Aslan, "3 bin 573 adet kurban hisse kesimi gerçekleştirildi. Elde edilen et ürünlerinden hazırlanacak konservelerle 56 bin ihtiyaç sahibi aileye bu yıl da ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, 50 bin konserve et, 4 bin ilikli kemik suyu, 2 bin işkembe çorbası, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere koliler halinde yola çıkarıldı.

Programa, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can ve İstanbul Vakfı Genel Müdürü Aslı Bakan ile bazı bağışçılar katıldı.