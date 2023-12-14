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Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri Devam Ediyor

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Konya'da Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Hz. Mevlana çeşitli programlarla anılmaya devam ediyor. Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde düzenlenen konferansta Şeyh Galib'in aşkın bedir hali üzerine konuşuldu.

Konya'da Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Hz. Mevlana çeşitli proğramlarla anılmaya devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde de "Hz. Mevlana'dan Şeyh Galib'e Aşkın Bedir Hali" adlı bir konferans düzenlendi.

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ve Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından ortaklaşa hazırlanan konferans üniversitenin İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Programda konuşan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Çıpan, edebiyatta özellikle divan edebiyatında Hint tarzı, Hint biçimi geleneği olarak adlandırılan "Sebk-i Hindi"nin klasik gelenekteki zincirin son halkası olarak Şeyh Galib, Na'ili ve Neşati'nin temsil ettiğini ve geliştirdiğini söyledi.

Çıpan güzelliğin hikmetini anlayan, aşkın bahşettiği yüceliklerden haberdar olan şairler için aşkın söze hikmet veren bir nesne olduğunu belirterek, "Şairler, külli alemi aşk penceresinden seyredip gönle hitap eden şiir diliyle seslendirir. Zaman ve mekanda vücut bulan ve varlıklarını devamlı kılan ekoller, içtihatlar ve eserler manevi bir kudret ve sanat sahibi zatlara dayanır." dedi.

Konferansa İslami İlimler Fakültesi Dekanı Ramazan Altıntaş, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sami Bayrakcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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