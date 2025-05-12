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Huzurevindeki Yaşlı Kadından Duygusal Babalar Günü Mesajı

Huzurevindeki Yaşlı Kadından Duygusal Babalar Günü Mesajı
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Gazi Huzurevini ziyaretinde yaşlı bir kadının 'Babalar Günün kutlu olsun, bana da bir öpücük ver' demesiyle duygusal anlar yaşandı. Ziyaret, unutulmaz ve tebessüm ettiren anlara sahne oldu.

Huzurevindeki yaşlı kadının valiye sözleri gönülleri ısıttı: "Babalar Günün kutlu olsun, bana da bir öpücük ver"

ELAZIĞ - Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Anneler Günü dolayısıyla Gazi Huzurevini ziyaret ederek yaşlı bireylerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında yaşlı bir kadının Vali Hatipoğlu'na, "Babalar Günün kutlu olsun, bana bir öpücük verir misin?" demesi, duygu dolu ve tebessüm ettiren anlara sahne oldu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, eşi Dr. Ayfer Hatipoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ile birlikte Anneler Günü dolayısıyla Gazi Huzurevini ziyaret etti. Yaşlı bireylerle tek tek ilgilenen Vali Hatipoğlu, özellikle kadınların Anneler Gününü kutlayarak ellerini öptü, gönüllerini aldı. Ziyaret sırasında yaşanan bir diyalog ise herkesi hem duygulandırdı hem gülümsetti. Huzurevinde kalan yaşlı kadınlardan biri, Vali Hatipoğlu'na samimi bir şekilde, "Senin de Babalar Günün kutlu olsun" deyip ardından "Bana da bir öpücük verir misin?" diye sordu ve valiyi öperek," Allah işini gücünü rast getirsin" dedi. Bu içten ve sıcak yaklaşım karşısında tebessüm eden Vali Hatipoğlu'nun verdiği samimi tepki, gönüllere dokunan anlara sahne oldu.

Vali Numan Hatipoğlu ve eşi Dr. Ayfer Hatipoğlu daha sonra tüm huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek onların talep ve ihtiyaçlarını dinleyip kendileri ile sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Güncel
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