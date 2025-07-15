Huzurevi Sakinlerine Tarihi ve Kültürel Geziler

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edremit Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlar, Van Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen gezilere katılarak hem kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, huzurevinde kalanların güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla gezi ve etkinlikler düzenliyor.

Bu gezilere katılarak bazı yerleri ilk kez görme imkanı bulanan huzurevi sakinleri, etkinlikler sayesinde yeni anılar biriktiriyor, keyifli vakit geçiriyor.

Merkez yetkilileri ve belediye ekipleri gözetiminde Van Müzesi'ni, Akdamar Adası'nı ve üzerindeki kiliseyi ziyaret eden huzurevi sakinlerine yönelik gezilerin devam ettirilmesi planlanıyor.

"Büyüklerimiz için elimizden geleni yapacağız"

Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Ağaoğlu, AA muhabirine, huzurevi sakinlerinin kentin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini görmesi amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında Van Müzesi'ni ziyaret ettiklerini ifade eden Ağaoğlu, "Müzedeki tarihi kalıntıları, mekanları ve geçmişten günümüze kadar kalan eserleri yaşlı bireylerimize tanıttık. Etkinlik esnasında yaşlılarımızın mutluluğuna tanık olduk, çok güzel geri dönüşler aldık. Bu nedenle gezilerimizi devam ettirme kararı aldık." dedi.

Gezilerin farklı alanları kapsayacak şekilde sürdürüleceğini belirten Ağaoğlu, "Huzurevi sakinlerimize ilk önce tekneyle göl turu yaptırdık ve daha sonra Akdamar Adası'na gittik. Adanın doğal güzelliklerini ve tarihi kiliseyi gezdiler. Burada ikramlarda bulunduk. Adada büyüklerimizle çok keyifli vakit geçirdik. Yaşlılarımızın mutluluğu bizim için çok önemli. Büyüklerimiz mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz. Büyüklerimiz için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"İlerleyen yaşımıza rağmen çok hevesliyiz"

Van Müzesi ziyaretinde konuşan huzurevi sakini Ekrem Koçak ise daha önce birkaç kez müzeyi gezme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Huzurevindeki arkadaşlarıyla gelmenin daha keyifli olduğunu anlatan Koçak, "Burada eserleri gördükten sonra şaşırmamak, duygulanmamak elde değil. Böyle geziler bizim için çok önemli. Etkinlik sayesinde sosyalleşebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk kez Van Müzesi'ne giden İpek Kadaş da antika eserleri çok beğendiğini ve heykelleri çok gerçekçi bulduğunu dile getirdi.

Huzurevindeki arkadaşlarıyla Akdamar Adası'na giden İsa Baran da "Adada keyifli vakit geçirdik. Adanın çok güzel havası, doğası ve tarihi var. Belli bir yaştan sonra gezi etkinlikleri bizim için çok önemli, devamını bekliyoruz." dedi.

Daha önce adaya gelmediğini ifade eden Salih Çeşit de "Muhteşem bir yermiş, keşke daha önce gelseydim. Geziler sayesinde daha önce görmediğimiz yerleri görüyoruz, tarihe tanıklık ediyoruz. İlerleyen yaşımıza rağmen çok hevesliyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah daha fazla yeri gezeceğiz." diye konuştu.