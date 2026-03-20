Ankara Seyranbağları Huzurevi'nde kalanlar bayram heyecanını ziyaretçileriyle paylaşıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Ankara Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar, bayram sevincini birbirleriyle ve ziyarete gelen yakınlarıyla paylaştı.

Huzurevinde kalan yaşlılar, Ramazan Bayramı dolayısıyla kendilerini ziyarete gelen yakınlarıyla ve diğer sakinlerle bayramlaştı. Bazı huzurevi sakinleri ise yakınlarıyla telefonla görüştü.

Torunları bayram ziyaretine gelen huzurevi sakini Hüseyin Işık, kızını ve torunlarını karşısında görünce duygulandığını belirtti.

Eski bayramlarda ilk uyandıklarında büyüklerin ellerini öpmek için kapı kapı dolaştıklarını anlatan Işık, bugün ise torunlarının huzurevine gelerek kendisiyle bayramlaştığını ifade etti.

Huzurevine babasıyla bayramlaşmaya gelen Gizem Çalışkan, babasını sık sık ziyarete geldiğini belirterek, "İlk durağımız burası oldu. Hem babamı ziyarete gelmiş olduk hem de buradaki diğer dedelerimizi, ninelerimizi ziyaret etmiş olduk. Babam torunlarıyla da hasret giderdi. Bugün bayram daha ayrı bir özelliği var. O da çok mutlu oldu." diye konuştu.

"Ayakkabılar alınır, başucuma konurdu"

Huzurevi sakinlerinden Doğruer Kubilay, 8 yıldır burada kaldığını, bayramın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bayramların huzur, sağlık ve barış gibi pek çok güzelliği barındırdığını dile getiren Kubilay, "Huzurevinde arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Hayatını kaybedenler ve hasta olanlar var. Bunları da gördüğümüz var çok üzülüyoruz." dedi.

Çocukluğunda geçirdiği bayramları özlemle andığını ifade eden huzurevi sakini Kezban Sarıgül, "Ayakkabılar alınır, başucuma konurdu. Baklavalar, yağlı ekmekler yapılır mahalle fırınlarına gider orada pişirilirdi, ailecek yenirdi. Eğlenceler yapılır, dönme dolaplar, atlı karıncalar gibi. Ama şimdi ki bayramlar modern bayramlar, kimse kimseye gitmiyor ya da gelmiyor. Birkaç günlük tatil olursa hemen tatil yöresine kaçıyor insanlar." ifadelerini kullandı.

Seyranbağları Huzurevinde yaşlı temsilcisi olan Hüseyin Kılıç ise eski bayramları özlemle andıklarını belirterek, sabahın erken saatlerinden itibaren huzurevinde herkesin birbiriyle bayramlaştığını kaydetti.