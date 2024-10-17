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Huzurevi Sakini Mehmet Ayyıldız'a Altın Madalya

Huzurevi Sakini Mehmet Ayyıldız'a Altın Madalya
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Karaman'da 85 yaşındaki huzurevi sakini Mehmet Ayyıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yaptığı bağış için altın madalya ve berat ile ödüllendirildi.

Karaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışta bulunan huzurevi sakinine altın madalya ve beratı verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dursun Fakih Huzurevi'nde kalan 85 yaşındaki Mehmet Ayyıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına nakdi bağışta bulundu.

Gösterdiği yardımseverlikten dolayı Ayyıldız'a, vakıf tarafından altın madalya ve beratı gönderildi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve TSKGV Mersin Bölge Temsilcisi emekli Albay Yolaç Erdur, valilik makamında Ayyıldız ile bir araya gelerek madalya ve belgesini takdim etti.

Çiçekli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her anlamda güçlenmesi için yapılan desteklerin önemini vurgulayarak, Ayyıldız'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel

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