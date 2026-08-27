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Hüyük'te Lösemili Çocuklar Etkinlikte Buluştu

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Konya'nın Hüyük ilçesinde belediye ve LÖSEV işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte lösemili çocuklar ve aileleri atölye çalışmalarıyla keyifli vakit geçirdi. Programa Kaymakam ve Belediye Başkanı da katıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde lösemili çocuklar etkinlikte bir araya geldi.

Hüyük Belediyesi ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) işbirliğinde Belediye Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, lösemili çocuklar ve aileleri atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Hüyük Kaymakamı Ozan Ramazan Budak ile Belediye Başkanı Sadık Sefer de katıldı.

Kaynak: AA
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