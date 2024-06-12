Hüyük ilçesinde bayram temizliği başladı

Konya'nın Hüyük ilçesinde belediye ekipleri ilçe genelinde bayram temizliği yapıyor.

Yaz ayları ve bayramlarda artan ziyaretçi trafiği nedeniyle vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmeleri için ilçe merkezinden ve 23 mahallesinde temizlik ve alt yapı onarımlarına hız verildi.

Hüyük Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer de sahadaki çalışmaları yerinde izliyor.

Başkan Sefer ekipleri ziyareti sırasında şunları söyledi:

"Mahallelerimizde cadde cadde, sokak sokak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Fen işleri ekiplerimiz bozulan yollarda tadilat, bakım ve onarım işlerini, park bahçeler ekiplerimiz, mahallelerimizde bulunan parklarda budama, ot biçme işlerini, temizlik işleri ekiplerimiz pırıl pırıl bir Hüyük için bayramdan önce çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Tüm ekip çalışanlarına gayret ve özverileri için teşekkür ederim. Yaz aylarında akraba eş dost ziyareti nedeniyle ilçemizde bulunanlar ve hemşehrilerimizin yaşam koşullarını bir nebzede olsa iyileştirebilirsek ne mutlu bizlere."