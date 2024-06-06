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Hüyük Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

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Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisi, ilçe kaymakamı ve belediye başkanının katılımıyla açıldı. Sergide, 1425 kursiyere eğitim verildiği belirtildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı.

İlçe Merkezi Belediye Parkı'ndaki serginin açılışını ilçe kaymakamı Nur Yalçınkaya, Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer ve protokol üyeleri gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarının ardından kursiyerlere başarı belgelerinin takdim edilmesiyle devam etti.

Hüyük Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl boyu düzenlenen 92 kurs programında, 148'i erkek, 1327'si kadın, toplam 1425 kursiyere eğitim verildi.

Etkinlik, açılış kurdelesinin kesiminin ardından protokol üyelerinin sergiyi ziyaret etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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