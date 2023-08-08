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Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, sünnet töreninde çocuklar için makam arabasını kullandı

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Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, babasını kaybeden kardeşler için düzenlenen sünnet töreninde makam arabasını çocuklar için kullandı. İmrenler Mahallesi'nde yaşayan Bünyamin ve Emirhan İşleyen kardeşler için Hüyük Belediyesince sünnet organizasyonu düzenlendi. Dört yıl önce babalarını kaybeden çocuklar için Belediye Başkanı Çiğdem makam aracının direksiyonuna geçti. Konvoyla ilçede tur atan çocuklar, evleri önünde düzenlenen eğlenceyle mutluluk yaşadı. Çiğdem, yetimin yüzündeki tebessümün dünyayı güzelleştireceğine inandığını belirterek, 'Bir kimse Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır. Bugün onların mutluluğuna ortak olduk.' dedi. Yemek ikramının yapıldığı törene ilçedeki muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı. Çiğdem, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, babasını kaybeden kardeşler için düzenlenen sünnet töreninde makam arabasını çocuklar için kullandı.

İmrenler Mahallesi'nde yaşayan Bünyamin ve Emirhan İşleyen kardeşler için Hüyük Belediyesince sünnet organizasyonu düzenlendi.

Dört yıl önce babaların kaybeden çocuklar için Belediye Başkanı Çiğdem makam aracının direksiyonuna geçti.

Konvoyla ilçede tur atan çocuklar, evleri önünde düzenlenen eğlenceyle mutluluk yaşadı.

Çiğdem, AA muhabirine, yetimin yüzündeki tebessümün dünyayı güzelleştireceğine inandığını belirterek, "Bir kimse Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır. Bugün onların mutluluğuna ortak olduk." dedi.

Yemek ikramının yapıldığı törene ilçedeki muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Çiğdem, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel

Mehmet Çiğdem İmrenler Allah Güncel Haberler

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