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İnegöl'de Motosikletli Şüpheli Tüfekle Ateş Açtı: 1 Yaralı

İnegöl'de Motosikletli Şüpheli Tüfekle Ateş Açtı: 1 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle gelen bir şüpheli, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Eren K.'ya tüfekle ateş açtı. Sağ bacağından yaralanan Eren K. hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosikletle gelen şüphelinin tüfekle ateş açtığı Eren K. (19) yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Bilgehan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen şüpheli, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Eren K.'ya tüfekle ateş açtı. Olayda Eren K., sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli, motosikletle olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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