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Orhangazi'de sokak ortasında kanlı kavga: Bacağından vuruldu

Orhangazi'de sokak ortasında kanlı kavga: Bacağından vuruldu
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aralarında husumet bulunan H.G. ile E.T.'nin kavgası silahlı saldırıya dönüştü. H.G., tabancayla ateş ederek E.T.'yi sağ bacağından yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde E.T. (21), sokakta karşılaştığı husumetlisi H.G. (19) tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı.

Olay, Camikebir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen H.G. ile E.T. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. H.G. yanında bulunan tabancayla ateş ederken, E.T. kurşunların isabet etmesiyle sağ bacağından yaralandı. Silah seslerinin duyulması çevrede korku ve paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan H.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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