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Ergene'de Tüfekli Saldırı: 2 Yaralı

Ergene'de Tüfekli Saldırı: 2 Yaralı
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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde Mehmet Y. (21), husumetli olduğu öne sürülen 2 kişiyi tüfekle yaraladı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde Mehmet Y. (21), husumetli olduğu öne sürülen 2 kişiyi tüfekle yaraladı.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Sağlık Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Y., yanındaki 2 kişiyle aracıyla caddede seyir halindeyken, husumetli olduğu öne sürülen Mutlu Ç. (22) ve Çaner Ç. (22) ile karşılaştı. Araçtan inen Mehmet Y., yanındaki tüfekle ateş açtı. Saldırının ardından şüpheli, aracıyla bölgeden uzaklaştı. Saçmaların isabet ettiği Caner Ç. ve Mutlu Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından Mehmet Y. ve araçta bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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