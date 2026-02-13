Akrabasının Aracının Lastiklerini Kesip Ateş Açtı, Gözaltına Alındı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde husumetli olduğu ileri sürülen akrabası G.Ö.'nün (48) aracının lastiklerini kesip, pompalı tüfekle ateş açan Bedirhan S. (18), gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Bedirhan S., aralarında husumet bulunan akrabası G.Ö.'nün park halindeki aracının lastiklerini kesip, pompalı tüfekle ateş açtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelinin üzerindeki pompalı tüfek, bıçak ve 17 kartuşu aldı. Şüpheli Bedirhan S. gözaltına alınıp ekip aracına bindirildiği sırada G.Ö.'ye, "Aşağı insene, 2 sene önce polislere laf ediyordun şimdi onlar koruyor seni. Bu iş burada bitmez, erkek adam namusunu temizler" dedi. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bedirhan S., emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Bedirhan S.'nin 1, G.Ö.'nün ise 4 suç kaydı olduğu belirtildi.