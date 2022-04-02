Husumetli aileler arasında kavga: 14 yaralı, 8 tutuklama

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silah, bıçak ve sopalı kavgada 4'ü ağır, 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şekerhane Mahallesi Eczacılar Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri silah, bıçak ve sopalarla birbirine saldırdı. Kavgada 4'ü ağır, 14 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden M.A. savcı talimatıyla, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.A, Z.A, K.A., A.A., A.A., B.A., M.A. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.