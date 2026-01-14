Haberler

Başakşehir'de husumetlisinin iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı

Başakşehir'de husumetlisinin iş yerini kurşunladığı iddia edilen S.S.İ. (25) gözaltına alındı. Olayın ardından kaçan zanlı evinde yakalanırken, ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu.

Başakşehir'de husumetlisinin iş yerini kurşunladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Başak Mahallesi'nde dün gece saatlerinde bir kişi, kapalı iş yerini kurşunladıktan sonra yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine iş yerine giden polis, olay yerinde inceleme yapıp şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin S.S.İ. (25) olduğunu belirleyen polis, Esenler Oruç Mahallesi'ndeki evinde zanlıyı yakalandı. Evde 1 ruhsatsız tabanca ile 9 fişek de bulundu.

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen S.S.İ'nin, iş yeri sahibi ile arasında husumet bulunduğu, bu yüzden olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

İş yerine yapılan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, iş yeri önüne gelen şüphelinin, tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
