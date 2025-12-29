Haberler

Yolda karşılaştığı husumetlisi bacağından vurdu

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada biri silahla vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli için polis çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Erdinç Ç. (40), yolda karşılaştığı husumetlisi Selim C.'yi (36) tabancayla bacağından vurdu. Yaralanan C. hastaneye kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Murat Caddesinde meydana geldi. Erdinç Ç., yolda yürüdüğü sırada karşılaştığı husumetlisi Selim C. ile karşılaştı. Taraflar arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Erdinç Ç., elindeki tabancayla Selim C.'yi sol bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheli Erdinç Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
