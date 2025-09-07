Husumet Faciası: İki Kardeş Öldürüldü

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde husumetli oldukları komşuları tarafından araçlarının önü kesilip av tüfeğiyle vurulan A.Ş. ile kardeşi M.Ş. yaşamını yitirdi. Şüpheliler E.C. ve oğlu A.C. de araçlarıyla kaçarken kaza yaptı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Acıgöl ilçesi Topaç köyü Karapınar yolunda meydana geldi. İddiaya göre; E.C. ve oğlu A.C., araçlarıyla ilçede gördükleri ve aralarında husumet olduğu öğrenilen komşuları A.Ş. ile kardeşi M.Ş.'nin bulunduğu otomobili takip etmeye başladı. Baba ve oğlu, bir süre sonra kardeşlerin otomobilinin önünü kesip araçlarından inerek av tüfeğiyle ateş edip uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde kardeşler M.Ş. ve A.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba E.C. ile oğlu A.C., araçlarıyla kaçarken Topaç köyünde kaza yaptı. Şüphelilerden E.C. hastaneye kaldırıldı, oğlu ise gözaltına alındı. İki kardeşin cenazesi ise otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,