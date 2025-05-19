Husumet Değişti, Hayat Aldı: Tokat'ta Silahlı Kavga

Husumet Değişti, Hayat Aldı: Tokat'ta Silahlı Kavga
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Rıza Aydın hayatını kaybetti, bacağından yaralanan Günay Yılmaz tutuklandı. Olay, köyde karşılaşmaları sonrası tartışmanın büyümesi sonucu gerçekleşti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde tesadüfen gittikleri köylerinde karşılaşan husumetliden Rıza Aydın'ın (54) hayatını kaybettiği silahlı kavgada bacağından yaralanan Günay Yılmaz (51) ise tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Keçeci köyünde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan Günay Yılmaz ve Rıza Aydın İstanbul'dan işleri için geldikleri köylerinde karşılaştı. İkili birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu taraflar üzerlerinde taşıdıkları tabancalarla birbirlerine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda Günay Yılmaz ve Rıza Aydın yaralandı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rıza Aydın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Günay Yılmaz ise tedaviye alındı.

Bacağından vurulan Günay Yılmaz tedavisinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyenin otoparkından içeri alınan Yılmaz'ın jandarmadaki ifadesinde; köyde Rıza Aydın ile karşılaştığını, Aydın'ın 'ne bakıyorsun' dedikten sonra silahla ateş ettiğini kendisinin de silahla karşılık verdiğini söylediği öğrenildi. Günay Yılmaz çıkartıldığı hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rıza Aydın'ın ise yarın Keçeci köyünde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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