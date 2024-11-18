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Hüsnühat Sanatı Sergisi İstanbul'da Açıldı

Hüsnühat Sanatı Sergisi İstanbul'da Açıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hüsnühat Sanatı: İstanbul Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Sergisi', Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide, usta hattatların ve genç sanatçıların eserleri sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Etkinlikler Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Hüsnühat Sanatı: İstanbul Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Sergisi" düzenlendi.

Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde açılan sergide, Hasan Çelebi, Fuat Başar, Salih Zeki Tekin, Mahmut Şahin, Ahmet Kutluhan, Melek Bayraktar, Ayşe Süheyla Ekici, Abdullah Gün, Nejdet Altıparmak ve Ahmet Demir'in aralarında olduğu usta hattatların ve genç hat sanatçılarının eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sergi, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün çok kıymetli bir çalışması. Gelenekli sanatlarımızın hem Türkiye'de hem dünyada daha görünür olması için hem de başta çocuklara ve gençlere daha fazla görünür olması için uzun zamandır bir çaba içerisindeyiz." dedi.

Terzi, İstanbul'da hat sanatına dair önemli isimlerin yer aldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bugün içlerinde Yaşayan İnsan Hazinesi olan kıymetli sanatçılarımızın eserlerinden oluşan bir serginin açılışını yapmış olduk. Bu vesileyle hem İstanbulluları hem de İstanbul'a gelecek kıymetli hüsnühatseverleri sergiye davet ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de gelenekli sanatlarımızla ilgili çok daha fazla sergi ve çalışmayı vatandaşlarımızla buluşturacağız."

"Bu sanat bizim inancımızın, tarihimizin, kültürümüzün en canlı yansımalarından biri"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz ise Yaşayan Miras ve Etkinlikler Genel Müdürlüğünün son 2 yıl içerisinde gelenekli sanatlara yönelik özel bir ilgi gösterdiğini aktararak, "Müdürlük, bu kültürel mirasımızın, hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınmasına büyük önem veriyor. Bu sergi de Bakanlığımızın, Genel Müdürlüğümüzün bir tezahürü." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sanatçılara teşekkür etmek ve eserlerini görünür kılmak adına böyle bir sergi düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sergiyi gezdiğimiz zaman şunu görüyoruz, hat sanatımızın yaşayan en büyük üstatlarıyla genç nesilleri buluşturuyor. Bu da etkileşim açısından, nesillerin buluşması açısından son derece önemli. İstanbulluların burada çok keyifli ve güzel bir sergi göreceklerine inanıyorum. Bu sanat bizim inancımızın, tarihimizin, kültürümüzün en canlı yansımalarından biri. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

Sergi, 4 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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