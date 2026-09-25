Hüsnü Şenlendirici ve Dolapdere Big Gang, CSO Ada Ankara'da konser verdi

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici ve Dolapdere Big Gang, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentli müzikseverlere konser verdi.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konserde, Şenlendirici'nin klarnet performansına Dolapdere Big Gang'in kendine özgü müzik yorumları eşlik etti.

Grubun kurucusu ve müzik direktörü Gökay Süngü yönetimindeki konserde, solist Gülçin Ergül de farklı türde eserler seslendirdi.

Türk müziğinin ezgilerini caz, pop ve dünya müziğinin farklı ritimleriyle buluşturan sanatçılar, dinleyicilere zengin bir müzik repertuvarı sundu.

"Ankaralılara bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz"

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şenlendirici, Dolapdere Big Gang ile geçmişe dayanan müzikal birlikteliklerini ve konserin repertuvarını anlattı.

Dolapdere Big Gang'in temellerinin yıllar önce "Laço Tayfa" konserlerinde atıldığını belirten Şenlendirici, grubun ilk dönemlerinde genç müzisyenleri konser aralarında sürpriz olarak dinleyicilerle buluşturduklarını söyledi.

Şenlendirici, grubun 20 yıldır müzik çalışmalarını sürdürmesinin önemli bir emek gerektirdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dinleyicilerimiz iyi müzik dinleyicileri oldukları için Laço Tayfa'dan çok keyif alıyordu. Gencecik bir ekip çıkıp gösteri yapıyordu. Öyle başladı bu mevzu. Tabii bu işler emek işi. Ekipleri bir arada tutmak, devamlılığını sağlamak öyle kolay değil. Gökay sağ olsun arkadaşlarıyla birlikte uzun yıllardır bu işi devam ettiriyor. Çok güzel, kaliteli işler var ama emek harcanınca böyle güzel oluyor. Bu akşam da onun meyvelerini beraber toplayacağız."

Dolapdere Big Gang'in dünyaca ünlü pop ve caz şarkılarını kendine özgü yorumuyla seslendirdiğini aktaran Şenlendirici, grubun müziğinde Türk müziğine ait ezgilerin ve geleneksel enstrümanların önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

Konserde kendi eserlerini de seslendireceklerini belirten Şenlendirici, "Benim için de yıllar sonra onlarla birlikte çalmak ayrı bir keyif oluyor. Bu ekibin ve Gökay'ın yeri bende farklı olduğu için ben de en az onlar kadar heyecanlanıyorum sahneye çıkarken. Salonumuz da doluymuş. Bütün Ankaralılara bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Müziğe yaklaşımı bize çok şey kattı"

Dolapdere Big Gang'in kurucusu ve müzik direktörü Gökay Süngü de CSO Ada Ankara'nın açılışında konser verdiklerini, başkentte hemen hemen her yıl sahne aldıklarını anlattı.

Şenlendirici'nin müzikal birikiminden ve sanat anlayışından ilham aldıklarını vurgulayan Süngü, "Hüsnü ağabeyin kendi kendine çaldığı bir stüdyo kaydı, konserindeki herhangi bir şey bile bizim gibi gençler için ilham kaynağı oluyor. Aynı enstrümanı çalmamış olmamıza rağmen onun hem kompozisyona bakış açısı hem de müziğe yaklaşımı bize çok şey kattı." diye konuştu.

Şenlendirici ile aynı kültürün içerisinde yetiştiklerini ve kendi müziklerini dünyaya anlatma amacı taşıdıklarını belirten Süngü, şöyle devam etti:

"Aynı mahalleden, aynı kültürle büyüyüp yetişmiş insanlar olarak bütün dünyada kendi müziğimizi ifade etmek için bir dil oluşturma derdine düşmüş insanlarız. Hüsnü ağabeyin gönlümde yeri çok başka, hem ruhuyla hem enstrümanıyla. Babalarımızı çok erken kaybettik. Onların da kendi aralarında bir iletişimi vardı. Hüsnü ağabeyin yeri bu anlamda da çok kıymetli. Onunla müzik yapmayı bırakın, zaman geçirmek bile çok değerli benim için."

Kaynak: AA