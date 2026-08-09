Husi Saldırıları: 7 Ölü, 35 Yaralı

Yemen'de İran destekli Husilerin El-Muha Limanı ve çevresindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen basınında yer alan haberlere göre, Husilerin El-Muha Limanı ve yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Öte yandan Husilerin, Hudeyde Valisi Hasan Ali Tahir'in El-Huha kentindeki ikametgahını balistik füzeyle hedef aldığını belirtildi. Saldırıdan kurtulduğu açıklanan Tahir'in saldırı sırasında ikametgahında bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Taiz ilinin El-Muha bölgesinde Suudi Arabistan güçlerine ait olduğunu iddia ettikleri askeri yığınaklar ve silah depolarını çok sayıda balistik füze ve İHA ile hedef aldıklarını açıklamıştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırının Suudi Arabistan güçlerinin Yemen'in batı kıyısı ve Taiz ilindeki askeri faaliyetlerine karşılık düzenlendiğini savunmuştu.

Yemen hükümetine bağlı SABA televizyonu da Husilerin El-Muha Limanı'nı füze ve İHA'larla hedef aldığını bildirmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, El-Muha Limanı çevresinde art arda patlamaların meydana geldiği ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görülmüştü.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA